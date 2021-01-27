Новости Общество
Общество
ЧМ по хоккею состоится в одной стране
27 января, 2021 04:36
1 мин
1 мин
Pixabay
Совет международной федерации хоккея сообщил, что Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в одной стране.
Вместо Минска соревнования могут пройти в словацкой Братиславе, датском Хернинге или Риге. Ранее свою кандидатуру предложила Литва, но совет решил отказать Вильнюсу.
Как сообщил президент федерации Рене Фазель, у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Беларусь лишили права проводить ЧМ по хоккею. При этом, заявка на проведение соревнований подавалась совместно с Латвией. Игры должны были пройти в Минске и Риге.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку