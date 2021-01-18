Беларусь наказали за политическую напряженность в стране

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) заявила, что Беларусь лишена права проводить чемпионата мира по хоккею 2021 года. Новое место проведения соревнований объявят позднее. Причиной отмены чемпионата в Беларуси стала политическая напряженность.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги», - заявили в федерации.

IIHF отмечает, что федерация пыталась использовать чемпионат мира по хоккею как инструмент для «примирения» и решения социально-политических проблем. Вместе с этим, Совет IIHF считает, что соревнования не должны служить для политической пропаганды. Тем не менее, «проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также безопасность команд, зрители и официальные лица должны расставить приоритеты».

Ранее спонсоры чемпионата Nivea и Skoda заявили, что откажутся финансировать мероприятие, если оно пройдет в Беларуси, напоминает telegram-канал «Подъём».