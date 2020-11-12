Чисто принцип: россиянин отсудил 554 рубля за решетку для раковины
Россиянин решил пойти на принцип и, несмотря на небольшие деньги, отсудил 554 рубля за решётку для раковины.
Житель Череповца купил решетку для раковины в магазине. Он предварительно уточнил все параметры, чтобы убедиться, что товар ему подходит.
Однако придя домой, мужчина выяснил, что решетка не подходит. Возможно, что-то напутали производители или продавцы. В магазине тоже пошли на принцип и отказались делать обмен или возврат денег.
Череповчанин решил не сдаваться и подал жалобу в суд, а заодно и во все возможные инстанции.
В итоге мужчину признали потерпевшим, обязали магазин выплатить моральный ущерб в размере 500 рублей и 54 рубля – стоимость решетки, сообщает телеграм-канал «Baza».
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