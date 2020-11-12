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Россиянин решил пойти на принцип и, несмотря на небольшие деньги, отсудил 554 рубля за решётку для раковины.

Житель Череповца купил решетку для раковины в магазине. Он предварительно уточнил все параметры, чтобы убедиться, что товар ему подходит.

Однако придя домой, мужчина выяснил, что решетка не подходит. Возможно, что-то напутали производители или продавцы. В магазине тоже пошли на принцип и отказались делать обмен или возврат денег.

Череповчанин решил не сдаваться и подал жалобу в суд, а заодно и во все возможные инстанции.

В итоге мужчину признали потерпевшим, обязали магазин выплатить моральный ущерб в размере 500 рублей и 54 рубля – стоимость решетки, сообщает телеграм-канал «Baza».

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