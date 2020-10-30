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Общество
Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 12 человек
30 октября, 2020 21:24
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Фото: Pixabay
Не менее 12 человек погибли и не менее 419 пострадали в результате мощного землетрясения в турецком Измире, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Магнитауда землетрясения оценивается в 7.0 баллов.
По данным специалистов, землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к частичнному подтоплению Измира.
Кроме того, подземные толчки почувствовали и жители Греции. На острове Самос в восточной части Эгейского моря в результате случившегося погибли два человека.
Ранее стало известно, что в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов.
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