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Не менее 12 человек погибли и не менее 419 пострадали в результате мощного землетрясения в турецком Измире, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Магнитауда землетрясения оценивается в 7.0 баллов.

По данным специалистов, землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к частичнному подтоплению Измира.

Кроме того, подземные толчки почувствовали и жители Греции. На острове Самос в восточной части Эгейского моря в результате случившегося погибли два человека.

Ранее стало известно, что в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов.