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Число пострадавших от взрывов в Рязанской области выросло до 13 человек

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 11:49
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Число пострадавших при пожаре в Рязанской области составило 13 человек, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Также сообщается об уничтожении более 20 строений в ближайших населенных пунктах от пожара и взрывов боеприпасов.

К месту ЧП из Москвы выдвинулись два десятка пожарных расчетов. Группировка МЧС увеличена до 400 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков проверил обстановку на территории горящего склада боеприпасов в Рязанской области.

Булгаков сначала совершил облет территории на вертолете, чтобы оценить обстановку. Затем он въехал на охваченный огнем склад на пожарном танке.

темы
Россия
Рязанская область
ЧП
боеприпасы
взрывы
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