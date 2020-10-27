Число летальных исходов от коронавируса в США может достигнуть 500 тысяч

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Американские ученые оценили реальную эффективность соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок во время пандемии коронавируса.

Эффективность средств защиты специалисты рассчитали на примере США. Анализ показал, что, если маски будут носить 95 процентов американцев, это позволит за период с конца сентября по февраль сохранить около 130 тысяч жизней.

Также ученые подсчитали, что, если масочного режима не будет, то число летальных исходов превысит 500 тысяч, пишет «Naked Science».

Ранее микробиолог из Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман заявил, что зимой пандемия коронавируса вступит в «период расцвета».