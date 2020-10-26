Мир ждет «период расцвета» пандемии коронавируса

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Зимой пандемия коронавируса вступит в «период расцвета». Мир ждут трудные месяцы, заявил микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман.

По мнению Релмана, в зимние месяцы следует ожидать усугубления ситуации с коронавирусом. Ухудшение эпидемиологической обстановки спровоцируют, то, что люди из-за холодной погоды будут проводить больше времени в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией.

Еще одним фактором, благоприятствующим распространению коронавирусу, станет сухой и холодный воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью «Русской планете» инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что статистика по заразившимся коронавирусом может быть и больше, потому что не всегда заболевшие обращаются в больницу. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где не хватает медиков.

Также он рассказал о возможной стоимости одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V».