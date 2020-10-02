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Общество
Певицу Юлию Чичерину обстреляли азербайджанские беспилотники
2 октября, 2020 11:13
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фото: Wikipedia
Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников Азербайджана.
Об этом в своем телеграм-канале сообщает военный корреспондент Семён Пегов.
Ранее певица прилетела на передовую и сделала снимок в военной каске и в бронежилете с шевронами Вооруженных сил Армении. Своим приездом она решила поддержать армянских военных.
Ранее стало известно о том, что люди разных возрастов из разных частей России добровольно летят в Ереван, чтобы принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе и защитить свою Родину.
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