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Четверо детей получили ожоги 10-15% ног при переходе дороги в Подмосковье

Лилия Караева
12 ноября, 2020 17:13
1 мин
Дети
Freepik.com

В подмосковном Дзержинске четверо детей получили ожоги разной степени тяжести в результате прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел, когда малолетние переходили дорогу.

Прорыв пара случился днем - около 14:00. Трубу перекрыли только спустя полчаса.

От прорыва горячей воды пострадали четверо школьников от 10 до 12 лет. Их госпитализировали - у всех ожоги разной степени тяжести, сообщил Telegram-канал 112.

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник рассказала телеканалу «360», что дети получили ожоги 10-15% нижних конечностей - по щиколотку. Пациенты находятся в стационаре, реанимационные мероприятия им не потребовались.

Ранее пациенты больницы в Якутске получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы.

темы
происшествия
дети
Дзержинск
ожоги
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