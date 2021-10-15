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Четырежды уклонисту Владимиру Зеленскому напомнили его «службу» в армии
15 октября, 2021 17:30
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Официальное интернет-представительство Владимир Зеленский
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник напомнил, как президент Украины «служил» в армии.
Во время поездки в Донецкую область Зеленский, поздравляя военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины, заявил, что «не все мужчины являются защитниками». На неоднозначное высказывание президента обратил внимание Олейник.
Бывшего нардепа возмутили слова Зеленского. Он напомнил, что сам украинский лидер не просто не служил в армии, а четыре раза уклонялся от призыва, пишет «ПолитЭксперт». «Берете пример с Зе», - призвал Олейник в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский ознакомился с применением противодронового ружья в Донбассе.
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