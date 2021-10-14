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Политика
Владимир Зеленский ознакомился с применением противодронового ружья в Донбасе
14 октября, 2021 22:08
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Посещение передовой приурочено ко Дню защитников и защитниц Украины. Зеленский посмотрел на условия службы военных и заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке.
Также сообщается, что Зеленский ознакомился с особенностями применения противодронового ружья, сообщает телеграм-канал «Страна.ua».
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