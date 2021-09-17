«Черти водятся»: о подозреваемом в тройном убийстве и нападении на ОВД стало кое-что известно
Сын женщины, застреленной в селе Волчанское в Каменском районе Воронежской области, прокомментировал инцидент. Как оказалось, он был знаком с предполагаемым убийцей Виктором Мирским.
Родственник погибшей подчеркнул, что поверить в случившееся очень трудно, поскольку подозреваемый всегда был спокойным и неконфликтным человеком, особо не пил алкоголь. Он добавил, что застреленные вместе с его матерью двое детей приходились ему братом и племянником.
«В тихом омуте черти водятся, оказывается», - сказал он про Мирского.
Также сын, дядя и брат в одном лице уточнил, что предполагаемый убийца жил со своей матерью, которая работала учителем. «Даже матом не ругался», - цитирует близкого родственника погибших «360».
Напомним, силовики задержали мужчину 17 сентября. Он оказывал сопротивление и был ранен. Сейчас Мирской находится в больнице.