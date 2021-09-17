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Подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейский участок под Воронежем задержан
17 сентября, 2021 13:52
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Telegram-канал «Baza»
Силовики задержали 54-летнего Виктора Мирского, подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, двое из которых дети, а также в нападении на отдел полиции под Воронежем.
Известно, что мужчина был схвачен в Подгоренском районе участковым и инспекторами ГИБДД, однако он не стал сразу сдаваться сотрудникам правоохранительных органов и оказывал сопротивление. В результате, подозреваемый получение ранение. В настоящее время его увезли в медицинское учреждение. По предварительным данным, он не сильно пострадал, передает Telegram-канал «Life Shot».
Ранее стало известно, что Мирской заминировал свой дом.
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