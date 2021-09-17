Установлена личность подозреваемого в тройном убийстве и нападении на ОВД под Воронежем
Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в тройном убийстве и нападении на ОВД в Воронежской области. Злоумышленника не могут найти уже сутки.
Известно, что сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают 54-летнего Виктора Мирского. Как оказалось, перед тем, как совершить серию инцидентов, он заминировал свой дом, расположенный в селе Волчанское. Оперативники нашли газовый баллон с проведенным по всему помещению проводами и детонаторами. Также известно, что у Мирского есть два ружья: нарезное и гладкоствольное, передает Telegram-канал «112».
Напомним, накануне в области произошла серия происшествий. Ночью 16 сентября на почве делёжки земли мужчина убил в селении Каменка семью из трех человек, двое из которых дети, а после в полном обмундировании проник в отдел полиции в Лисках, расстрелял помещение, устроил взрыв и скрылся. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело.