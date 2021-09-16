СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на отдел полиции и убийства семьи под Воронежем
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на отдел полиции в Лисках в Воронежской области и убийства семьи в селении Каменка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. В настоящее время преступник еще не задержан, его разыскивают, передает РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено «по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства»
Напомним, инцидент произошел 16 сентября утром. Мужчина в полном обмундировании проник в ОВД, начал стрелять, а после утроил в помещении взрыв и скрылся. В результате его действий пострадал один силовик, у него осколочное ранение голени. Позже появилась информация о причастности злоумышленника к убийству семьи под Воронежем, которые проживали с ним по соседству. По информации издания «Коммерсантъ», мужчина застрелил женщину и её старшего сына, а после задушил младшего ребенка. Известно, что он работал в частном охранном предприятии.