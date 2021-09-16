Неизвестный в полном обмундировании напал на ОВД в Воронежской области — есть пострадавший
Сегодня, 16 сентября, на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области напал неизвестный мужчина, в ходе происшествия прогремел взрыв.
На фотографиях видно, что преступник подъехал к зданию ОВД на автомобиле «Нива», после он вскрыл дверь и зашёл внутрь. Момент вскрытия камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть. Правда, разглядеть лицо вооруженного не удаётся — он в полном обмундировании.
Войдя в помещение, неизвестный открыл огонь и устроил взрыв. Пострадал один сотрудник правоохранительных органов —дежурный постовой при входе в ОВД, передаёт Telegram-канал «Baza». «Life Shot» добавил, что у него осколочное ранение голени.
В пресс-службе местного МВД информацию о случившемся подтвердили, добавив, что инцидент случился в 05:30. Преступник скрылся с места происшествия. В настоящее время ведутся его поиски.
Также появилась информация, что напавший на отдел имеет отношение к трём убийствам в селении Каменка. Силовики считают, что именно от его рук погибли женщина и двое детей.
Ранее в Москве силовики задержали мужчину, гулявшего по городу с игрушечным автоматом.