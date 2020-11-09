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Чернобыльской зоне дадут вторую жизнь

Дмитрий Байков
9 ноября, 2020 08:44
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фото: Pixabay

На Украине хотят внести объекты Чернобыльской зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С такой инициативой выступил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

В прошлом году Чернобыльскую зону отчуждения посетило более 120 тыс. туристов. По словам Ткаченко, одной из задач министерства является развитие зоны как туристического объекта.

Министр отметил, что властям Украины предстоит разработать бренд чернобыльской зоны.

Нужно разработать экскурсионные маршруты в этой местности, обучить гидов и упорядочить процедуру посещения Чернобыля. Также необходимо обеспечить качественную инфраструктуру, пишет «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом становится катастрофической.

Он отметил, что вторую волну пандемии легко пройти не удастся, страна подошла к точке невозврата. «Мы близки к катастрофе», - подчеркнул Степанов.

темы
Украина
общество
туризм
Чернобыль
ЮНЕСКО
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