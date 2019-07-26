Чемодановка 2.0 обернется новой кровью

Межнациональный конфликт в селе Чемодановка Пензенской области так и не смогли разрешить до конца. Те, кто надеялся, что после выселения цыганской диаспоры наступит мир, ошиблись. Впереди, судя по всему, второе действие зловещего сериала.

Цыгане возвращаются в Чемодановку и соседнее село Лопатки. По словам главы администрации Бессоновского района области Вячеслава Демичева, из 660 уехавших «чемодановцев» 182 человека уже вернулись. Среди них много детей. Цыгане занимаются уборкой своих жилищ и забирают домашних животных, о которых в их отсутствие заботились местные фермеры, рассказал чиновник.

Трогательная «забота» селян о цыганском скоте, скорее всего, является формой присвоения ставшей вдруг ничейной собственности, упрекать в которой местных жителей не стоит. Ну, а что еще делать с бродящими по селу домашними животными? Загнать в хлев, конечно. Власти же как всегда озабочены тем, как нарисовать благостную картинку. Даже если дело пахнет керосином

А оно пахнет. С возвращением цыган в Чемодановке вновь начали происходить инциденты, стычки с местными. По словам селян, один из цыган уже пообещал выживать из населенного пункта местных жителей, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграм-канал Daily Storm. Те отвечают им взаимностью.

«Цыгане прибыли в понедельник, сотрудники полиции их охраняют, не знаю, до какого времени. Насколько я знаю, вчера одного цыгана избили, и он заявил, что это сделал русский. Не знаю, что будет твориться дальше, но местные жители это не принимают», - рассказал собеседник канала.

При этом власти новые конфликты отрицают.

О том, что цыгане собираются мстить местные жители знают.

«Когда их отсюда под охраной вывозили, они кричали: «Мы этого так просто не оставим. Через пять лет вы все у нас под ногтем будете. Нас будет больше, чем вас», - цитирует пензенский портал progorod58.ru Андрея Крюкова. По его словам, они и раньше «вели себя по хамски» и торговали в селе «наркотой»

Интересно, что когда цыган выселяли из Чемодановки, власти утверждали, что обратно они уже не вернутся. Хотя и признавали, что неясно, как поступать с недвижимостью выселяемых, в случае, если она оформлена по закону. Неужели обманули? Получается, да. В ход, судя по всему, пошла старая как мир технология — наобещать в три короба в надежде, что потом само рассосется.

Бей своих, чтоб чужие боялись

Тем временем, обезопасив цыган, власти взялись за «своих». Так уж получается, что проживающие в Чемодановке русские, мордва, чуваши и татары воспринимаются общественным мнением в большей степени как «свои», нежели цыгане. Хотя и те и другие как правило имеют российские паспорта. Может потому что цыгане чаще, по мнению людей, нарушают российские законы?

Так вот на этот раз закон повернули против большинства местных жителей. Началось это еще в период народных волнений сразу после убийства местного жителя 1985 года рождения. Вся Чемодановка была заклеена предупреждениями об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни в соответствии с пресловутой 282 статьей УК РФ

Впрочем, это тогда не помешало рассерженным селянам перекрыть федеральную трассу «Урал». Теперь за самовольный бунт пришла «ответка» от властей. Выявленных участников протеста оштрафовали на огромные для нищей провинции суммы. Причем, выявляли бузотеров по заявлениям в полицию, которые писали сами раненные местные жители.

«Сейчас хвастаются, что заявлений на нападавших нет. Нет, потому что люди писать боятся. Одному в наглую сказали: мол, забирай заявление или плати 350 тысяч. Всех, кто обратился – всех оштрафовали. Из-за этого больше никто не обращается», - рассказала прессе Виктория Никитина. Позорище! Бей своих, чтоб чужие боялись?

Отлавливая и штрафуя местных жителей, по сути потерпевших в конфликте с цыганами, власти так и не смогли найти убийцу русского парня. А ведь уголовное дело возбуждено по самым серьезным статьям: убийство по предварительному сговору, покушение на убийство двух и более лиц, хулиганство, совершенное группой лиц. Ну, и где результат работы правоохранителей? Его нет.

В отличии от русских, к цыганам решили пременить не кнут, а пряник. Их будут перевостпитывать. Федеральное агентство по делам национальностей уже готовит программу по профилактике конфликтов с участием цыган. В региональных СМИ будут рассказывать об успешных цыганах: худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко, эстрадных исполнителях Александре Бердникове и Жане Милимерове, историке Надежде Деметр.

Хоккейная коробка вместо справедливости

Применяя меры уголовного воздействия на жителей Чемодановки, власти параллельно стараются заслужить их лояльность дополнительным благоустройством села. Работы, как водится, идут в авральном порядке. Деньги выделены немалые — миллионы и миллионы рублей. В основном из федерального бюджета. Иначе и быть не могло после подключения к проблеме лично Владимира Путина.

Реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», хвастаются местные чиновники. Отремонтируют детские площадки, хоккейные коробки, дворы, придомовые и общественные территории. По парковой территории проложат новые тропинки и велодорожки. Скоро чемодановцы будут гонять там на своих модных хипстерских самокатах и велосипедах.

Особо взялись за дороги. «Подрядчиками ремонтируется 800 метров дорожного полотна. Две недели назад был уложен выравнивающий слой щебня, на сегодняшний день завершается укладка слоя асфальта. Будут также отремонтированы замыкающие съезды и укрепляющий слой в 5 см», - цитирует пресса довольного и.о. главы местного сельсовета. Что же, не зря погиб руссий парень

Ремонтируют школу на 400 учеников. Кабинеты химии, физики, математики, лаборантские комнаты ждет капитальный ремонт. Их заново оборудуют, поставят интерактивные доски. Местные власти уже дали поручение составить списки всех детей из цыганских семей, чтобы те посещали школу. Что же, может и будут посещать... Как сами захотят.

Но самое главное — в Чемодановке уже открылся свой собственный отдел полиции, в котором работает целых шесть сотрудников МВД. Именно отсутствие полиции, по мнению многих, стало причиной конфликта. В селе, где живет свыше 7 тысяч человек, работал лишь один участковый. О том, что провинциальная Россия, вопреки стереотипу, оказалась «недостаточно полицейской», в свое время писала «РП».

Новая Сагра

Вот только не упущено ли фатально время? Смогут ли полицейские укротить национальные страсти, когда уже пролилась кровь, а виновный даже не был найден, не то что осужден? Что если цыгане попытаются привести свои угрозы в исполнение и вновь выйдут на улицы с кольями и арматурой наперевес? Почти тысяча ромалов против нескольких тысяч местных жителей...

В этом случае Чемодановку ожидает грандиозное побоище. Пожалуй, никакие «пинкертоны» из местного ОВД, числом шесть человек, ситуацию уже не удержат. Власти опоздали. Ну, а раз так, то местным жителям придется самим решать проблему своей безопасности. И они наверняка решат. Тем более, что в новейшей отечественной истории есть подобный пример

Напомним, похожий, только с более счастливыми последствиями случай произошел в 2011 году в уральском поселке Сагра. Там обнаглевший этнический криминалитет, ведомый местной цыганской семьей, предпринял попытку проучить местных жителей силой оружия. Однако ответный огонь, который открыли местные жители успокоил непрошенных гостей. Один из них был убит.

Предыстория конфликта в Сагре была гораздо более невинной, чем в Чемодановке. Да и участников с обеих сторон было кот наплакал. Что будет, если за оружие (пусть и зарегистрированные охотничьи ружья, как в Сагре) возьмутся десятки, а то и сотни селян — страшно представить. Куликовская битва и Бородинское сражение на чемодановском театре военных действий.

Бездействие властей Пензенской области, их демонстративное пренебрежение законными интересами большинства селян, нелепые уголовные преследования, направленные против де-факто потерпевших в конфликте, а не против виновников — все это, увы, может привести большой крови.