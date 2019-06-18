Чемодановка: Россия оказалась недостаточно полицейской

Еще один межнациональный конфликт в России попал в поле зрения лично президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, несмотря на занятость на саммите в Таджикистане, Владимиру Путину регулярно докладывали об инциденте в селе Чемодановка в Пензенской области, где в ходе массовой драки погиб 34-летний местный житель.

Апелляция общества, пусть и через СМИ, непосредственно к первому лицу объясняется, видимо, растерянностью перед лицом сложно разрешимой проблемы, к каковым традиционно относятся межнациональные конфликты. Не зря Путину пришлось высказываться во время предыдущего конфликта в Тульской области. Там построенные цыганами с нарушениями дома снесли бульдозерами.

«Упустили момент работы с людьми, которые очень часто вовлекаются в криминальную деятельность. Мы все это знаем, что греха таить, надо прямо об этом говорить, - говорил тогда Путин. - Там профессионально занимаются распространением наркотиков и люди просто не хотят рядом проживать... Это проблема эффективности работы правоохранительных органов».

История в Тульской области случилась весной 2016-го. Президента послушали, да так и не услышали. Теперь все сначала. Ситуацию уже взял под личный контроль представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. «Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан», - объяснил он непонятливым.

Анискин против ромалов

В день конфликта с цыганами жители Чемодановки вызывали полицию 15 раз. Об этом «МК» рассказал один из местных жителей.

В итоге приехал лишь один автомобиль с несколькими полицейскими, которые повлиять на ситуацию не смогли — в массовой драке участвовало до 200 человек. Прибывший для подкрепления ОМОН смог задержать лишь троих

Интересно, что в Чемодановке, где проживает около 6 тысяч жителей — не столько село, сколько поселок, собственный отдел полиции отсутствует. С учетом традиционной криминогенности мест компактного проживания цыган, это выглядит странно. Профилактикой и пресечением преступности занимался лишь один (!) участковый, который мало что может противопоставить такому контингенту.

Зато когда понадобилось «зачищать» федеральную трассу «Урал» от перекрывших ее возмущенных местных жителей, специальные полицейские силы тут же нашлись. И давили, и теснили под вой полицейских сирен простых русских мужиков-пензяков, от безнадеги и отчаяния, от неверия уже во власть решившихся на этот жест. И выдавили. Бей своих, чтоб чужие боялись?

Особенно отвратительно выглядит попытка запугать местное население уголовной ответственностью за разжигание ненависти по национальному признаку. В соответствии с пресловутой ст. 282 УК РФ. «Страшилку» об этом местная администрация разместила на своем сайте накануне сельского схода. Мол, сидеть всем по домам, а не то посадим куда подальше.

Но теперь власти сами признали свой провал. В Чемодановке все же откроется отделение полиции, пообещали в местных новостях. И поспешили исправить «косяк» - задобрить жителей мелкими бытовыми удобствами: построить новые дороги, наладить водоснабжение. Вот только почему за столь банальные удобства жители села должны были сначала принести «в жертву» своего односельчанина?

Рука Госдепа

Случившаяся в Чемодановке глубоко провинциальная история неожиданно приобрела интернациональное измерение. С легкой руки губернатора Ивана Белозерцева СМИ заговорили об обнаруженном американском влиянии. По словам чиновника, Запад финансирует неких людей, которые распространяя ложную информацию, дестабилизируют таким образом внутрироссийскую ситуацию. В том числе под Пензой. В результате чего «народ взрывается», заключил губернатор.

Подозрительного губернатора высмеяли, однако радиостанция «Свобода» действительно попыталась раскачать ситуацию, опубликовав материал, в котором утверждалось, что цыганские дети в Чемодановке подвергаются сегрегации, а их родители страдают от безработицы и бедности. С выводом, распространяющимся и на другие «коренные народы России»

Но «супостат» лишь воспользовался ситуацией, созданной местными властями. Губернатор — невольный пособник Госдепа?

Впрочем, недостоверная информация, сеющая панику, в некоторые моменты действительно опасна. По этой причине группу Вконтакте «Чемодановка в огне» Роскомнадзор разумно поспешил заблокировать. «Там на стене были фразы от жителей вроде: хватит терпеть все, что происходит в стране, Путин нас не спасет, делаем все сами, здесь и сейчас», — цитируют СМИ анонимную пользовательницу.

Все на выход

Тем временем, правоохранительные органы работают засучив рукава. И не только местные — Москва. Расследование передано в Следственный комитет России. Ведомство Бастрыкина возбудило дело по статьям за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц и групповое хулиганство.

«Улов» правоохранителей в тот злополучный день был изрядный — 174 человека. Из них 12 человек задержано. Среди них, как считают правоохранители, находится и непосредственный виновник убийства Владимира Грушина. Вот только кто именно - сказать точно пока не могут. И не факт, что смогут — видеокамер в селе наверняка нет, а своих цыгане не выдают

Но настоящим бальзамом на сердце местным жителям стали выполнения требования народного схода. Напомним, люди скандировали одно: «Вы-се-лять!». Как стало известно, все 900 человек цыганского населения, проживающего в Чемонадановке и двух ближайших селах были принудительно вывезены в соседнюю Волгоградскую область, где их примет местная цыганская община.

Как пояснил глава местного сельсовета Сергей Фадеев, цыгане в Чемодановку могут уже не вернуться. По его словам, сейчас изучается вопрос о законности их проживания в селах под Пензой. Проверяются документы на землю, долги за электричество и так далее.

«Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы», - пояснил чиновник.

Так или иначе, цыгане в этот раз еще легко отделались. Аналогичный инцидент в уральском поселке Сагра в 2011 году закончился для них плачевно — один из нападавших был убит, многие впоследствии осуждены за бандитизм. При этом правоохранители отнеслись к оборонявшимся местным жителям с пониманием.