Челябинские чиновники поздравили с 9 мая умершего ветерана

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В Челябинской области труженица тыла, которая скончалась в январе текущего года, получила от властей поздравительную открытку ко Дню Победы.

«Вы перед тем, как поздравляете ветеранов ВОВ, проверяете, жив он или нет?» — написала внучка умершей женшины губернатору региона Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой. Ответ пока не поступил.

По данным министерства социальной защиты области, произошел «технический сбой», в результате чего данные о смерти ветерана не поступили в единую государственную систему. Там принесли извинения родственникам ветерана, пишет Znak.com.

Ранее жители уральского Краснотурьинска в Свердловской области заметили, что на центральных улицах города появились баннеры с ошибками, которые были вывешены к празднованию 9 Мая.