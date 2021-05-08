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Челябинские чиновники поздравили с 9 мая умершего ветерана

Артем Денисов
8 мая, 2021 23:02
1 мин
Артем Денисов
8 мая, 2021 23:02
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Челябинской области труженица тыла, которая скончалась в январе текущего года, получила от властей поздравительную открытку ко Дню Победы.

«Вы перед тем, как поздравляете ветеранов ВОВ, проверяете, жив он или нет?» — написала внучка умершей женшины губернатору региона Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой. Ответ пока не поступил.

По данным министерства социальной защиты области, произошел «технический сбой», в результате чего данные о смерти ветерана не поступили в единую государственную систему. Там принесли извинения родственникам ветерана, пишет Znak.com.

Ранее жители уральского Краснотурьинска в Свердловской области заметили, что на центральных улицах города появились баннеры с ошибками, которые были вывешены к празднованию 9 Мая.

Ранее по теме:  На улицах Краснотурьинска появились баннеры с ошибками в фамилии маршала Рокоссовского(ФОТО)
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ТЕГИ
9 Мая
День Победы
Ветераны
Челябинск
Чиновники
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