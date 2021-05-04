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На улицах Краснотурьинска появились баннеры с ошибками в фамилии маршала Рокоссовского(ФОТО)

Артем Денисов
4 мая, 2021 04:25
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 04:25
1 мин
Фото: Краснотурьинск LIVE / vk.com
Фото: Краснотурьинск LIVE / vk.com

Жители уральского Краснотурьинска в Свердловской области заметили, что на центральных улицах города появились баннеры с ошибками, которые были вывешены к празднованию 9 Мая.

На одном из них в фамилии маршала Константина Рокоссовского допущены две ошибки, на другом — вместо фразы «спасибо вам за мирное небо» написано: «Спасибо вам за мироное небо», а на третьем указывается, что парад Победы в 1945 году в Москве состоялся 9 мая, вместо 24 июня.

Кто отвечал за установку баннеров на центральной площади и Аллее Славы - неизвестно, сообщают «Открытые медиа».

Фото: Краснотурьинск LIVE / vk.com
Фото: Краснотурьинск LIVE / vk.com
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ТЕГИ
Парад Победы
9 Мая
Рокоссовский
Краснотурьинск
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