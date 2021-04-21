Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

«Челси» и «Манчестер Сити» решили выйти из новоиспеченной Суперлиги

Артем Денисов
21 апреля, 2021 00:23
1 мин
Артем Денисов
21 апреля, 2021 00:23
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Футбольные клубы Английской премьер-лиги «Челси» и «Манчестер Сити» планируют выйти из состава организаторов недавно созданной Суперлиги.

Появлению данной информации предшествовал инцидент перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Болельщики «Челси» начали протестовать возле стадиона своей команды.

Позднее лондонский клуб начал готовить документы для выхода из состава участников Суперлиги.

После этого «Манчестер Сити» принял аналогичное решение, сообщает РБК.

Как сообщалось, члены-ассоциации УЕФА единогласно одобрили декларацию против создания Суперлиги - нового турнира, который заменит Лигу чемпионов. Проекту, в который вступят главные футбольные клубы Европы, протовостоят все 55 членов УЕФА.

По замыслу, в новом турнире вся выручка будет оставаться в распоряжении клубов. Раньше они делились прибылью с УЕФА.

Поделиться
ТЕГИ
Футбол
Суперлига
Челси
Манчестер Сити
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!