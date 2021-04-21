«Челси» и «Манчестер Сити» решили выйти из новоиспеченной Суперлиги

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Футбольные клубы Английской премьер-лиги «Челси» и «Манчестер Сити» планируют выйти из состава организаторов недавно созданной Суперлиги.

Появлению данной информации предшествовал инцидент перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Болельщики «Челси» начали протестовать возле стадиона своей команды.

Позднее лондонский клуб начал готовить документы для выхода из состава участников Суперлиги.

После этого «Манчестер Сити» принял аналогичное решение, сообщает РБК.

Как сообщалось, члены-ассоциации УЕФА единогласно одобрили декларацию против создания Суперлиги - нового турнира, который заменит Лигу чемпионов. Проекту, в который вступят главные футбольные клубы Европы, протовостоят все 55 членов УЕФА.

По замыслу, в новом турнире вся выручка будет оставаться в распоряжении клубов. Раньше они делились прибылью с УЕФА.