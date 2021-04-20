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Футбольная революция: против Суперлиги выступили все 55 ассоциаций-членов УЕФА

Лилия Караева
20 апреля, 2021 18:25
1 мин
Лилия Караева
20 апреля, 2021 18:25
1 мин
УЕФА
Global Look Press

Члены-ассоциации УЕФА единогласно одобрили декларацию против создания Суперлиги - нового турнира, который заменит Лигу чемпионов. Проекту, в который вступят главные футбольные клубы Европы, протовостоят все 55 членов УЕФА.

«Мы все вместе противостоим этому сумасбродному проекту... 55 наших национальных ассоциаций единогласно выступают против этих циничных планов, которые полностью противоречат тому, каким должен быть футбол», - заявил президент спортивной организации Александер Чеферин.

Он назвал идею с созданием Суперлиги плевком в лицо любителям футбола. По его словам, делается все для закрытия проекта, сообщает телеканал «360».

О создании Суперлиги объявили клубы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Барселона, Реал, Атлетико, Интер, Милан и Ювентус. По замыслу, в новом турнире вся выручка будет оставаться в распоряжении клубов. Раньше они делились прибылью с УЕФА.

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ТЕГИ
Футбол
УЕФА
Суперлига
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