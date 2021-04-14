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Человечество рискует остаться без чипсов и картофеля фри

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 13:54
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 13:54
1 мин
Pixabay
Pixabay

Изменение климата влечет за собой трудности в выращивании особого сорта картофеля, из которого производят чипсы.

Эксперты сигнализируют о возникновении трудностей из-за глобального потепления для фермеров, выращивающих картофель, из которого делают чипсы.

Картофель под названием «Рассет Бурбанк» произрастает в Северной Америке и используется для приготовления чипсов.

Этот сорт также используют для приготовления картофеля фри. Он привлекателен для рестораторов из-за вкуса, который приобретает при жарке, ввиду высокого содержания крахмала. «Рассет Бурбанк» является предпочтительным вариантом и для «Макдональдса».

Отмечается, что глобальное потепление может повлиять на рост картофеля. Жаркая и сухая погода также способна изменить его вкус, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что глобальное потепление способствует повышению уровня Мирового океана. При этом возникает опасность ухода под воду некоторых территорий.

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