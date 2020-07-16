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Человечество поставило новый рекорд по содержанию углекислого газа в атмосфере

Михаил Орлов
16 июля, 2020 09:53
2 мин
ФАбрика
Unsplash

Росгидромет заявил о том, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли обновила исторический максимум, зафиксированный ранее российскими станциями наблюдения.

Сведения о повышении концентрации газа опубликованы в новом отчете Росгидромета, который составлен по состоянию на конец 2019 года.

В докладе отмечается, что рост концентрации углекислого газа вызван человеческим фактором, то есть превышение уровня над показателями аналогичных периодов прошлых лет спровоцировано именно деятельностью человека. Наибольшее влияние, согласно тексту доклада, оказано предприятиями энергетики и промышленности, сообщает издание «Московский комсомолец».

Специалисты Росгидромета приходят в исследовании к выводу, что концентрация газа в атмосфере ускоряет изменение климата на планете и вызывает рост средней температуры воздуха на планете.

В отчете также содержаться сведения о загрязнение рек России, специалисты фиксируют рост концентрации вредных веществ.

Ранее стало известно, что Росгидромет сообщил о скачке радиации в Северодвинске в 16 раз.

темы
Росгидромет
потепление
углекислый газ
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