Человеческая деятельность прогрела воздух в Сибири до самой высокой отметки в истории

Общество

Piqsels.com

Группа ученых из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии проанализировала колебания температуры в Сибири с января по июнь 2020 года и пришла к выводу, что аномальная жара на территории была бы невозможна без воздействия человека на состояние климата Земли.

Исследователи также оценили рекорд в Верхоянске, где 20 июня была зарегистрирована самая высокая температура воздуха за все время систематических наблюдений за погодой - 38 градусов. В обоих случаях события были вызваны изменением климата, вызванным деятельностью человека.

По мнению ученых, изменение климата повысило вероятность длительного периода тепла в первой половине 2020 года в 600 раз. По их прогнозам, в 2050 году средняя температура будет на 2,5 и даже на 7 градусов выше, чем в 1900-м, сообщает ТАСС.

Разные модели прогнозирования и анализ итогов прежних наблюдений привели ученых к выводу, что средний показатель температуры в Сибири должен был быть на 2 градуса ниже, если бы волна тепла пришла в 1900 году.

Ранее ученые заявили, что «нормальная» погода уже не вернется в Россию, а нетипичных явлений - штормовых ветров, многодневных ливней, внезапных снегопадов или аномальной жары - будет все больше. Причиной аномалий назвали потепление климата.