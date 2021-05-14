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Чего не знали о «казанском стрелке» рассказала ректор колледжа

Лилия Караева
14 мая, 2021 14:35
2 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 14:35
2 мин
Школа в Казани
Sledcom.ru

За последние полгода с Ильназом Галявиевым, который напал на школу в Казани, «что-то случилось». Об этом рассказала ректор колледжа ТИСБИ Нэлла Прусс, где учился стрелок.

Галявиев был среднестатистическим студентом: учился на 4 и 5, занимался волонтерством, участвовал в жизни учебного заведения. Юноша всегда был опрятно одет. Его поведение поменялось за полгода до атаки.

«Он учился хорошо, у него были четверки, пятерки, но вот за эти полгода что-то с ним случилось», - сказала Прусс. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

По наблюдению ректора, Галявиев «весь был в гаджетах и в компьютере». Прусс отметила, что юноша предлагал другому студенту колледжа вступить в секту.

Галявиев проучился 3,5 года. После новогодних каникул его не видели в колледже.

Напомним, 11 мая Галявиев зашел в гимназию и открыл стрельбу. Погибли 9 человек. На допросе он называл себя Богом и говорил о ненависти к родным. Как выяснилось, другой учащийся колледжа тоже считал себя Богом, но совершил суицид. Родители погибшего считают, что подростков обрабатывает некая деструктивная организация.

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ТЕГИ
Казань
Ректор
Ильназ Галявиев
ТИСБИ
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