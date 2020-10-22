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В Чебоксарах сотрудники правоохранительных органов задержали молого человека, жарившего на Вечном огне сосиски. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Известно, что задержанный сам себя «сдал», выложив в Instagram-stories видеозапись, на которой видно, как он подносит еду к Вечному огню Монумента Воинской Славы в городе.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего чебоксарца, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщают в пресс-службе.

Материал проверки уже передан в региональный следственный комитет для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает прикурившего от Вечного огня ростовчанина.