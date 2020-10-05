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Общество
Прикурившего от Вечного огня ростовчанина разыскивает полиция
5 октября, 2020 13:47
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Фото: тг-канал «Ростов Главный»
В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку после появления видеозаписи, на которой молодой человек прикуривает сигарету от Вечного огня.
Пост появился 3 октября в телеграм-канале «Ростов Главный». На видео видно, как босой мужчина вошел в бассейн с водой на Театральной площади и несколько метров целенаправленно двигался по его дну к Вечному огню. После достал сигарету и попытался прикурить от мемориала. О том, когда именно была сделана запись, не уточняется.
Правоохранители проводят проверку по данному факту и ведут поиски нарушителя, цитирует пресс-службу ГУ МВД РФ по области ТАСС.
Ранее сотрудники правоохранительных органов разыскивали в Нижнем Тагиле подростков, затушивших Вечный огонь водой из бутылки.
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