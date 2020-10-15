Частая смена часовых поясов провоцирует развитие рака

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Американские ученые выяснили, что частая смена часовых поясов ускоряет риск развития рака. Выводы специалистов опубликованы в журнале Science Advances.

По мнению ученых, внутренние часы организма теряют синхронизацию с окружающим миром из-за частой смены часовых поясов и сменного графика работы, что может провоцировать онкологические заболевания.

Частые перелеты или переезды приводят к молекулярному стрессу клеток, которым приходится приспосабливаться к новым условиям существования.

Смена часовых поясов влияет на микросреду, которая окружает опухоль и происходит подавление иммунитета, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что группа ученых из США и Китая разработала метод, позволяющий обнаружить некоторые формы рака задолго до появления первых признаков заболевания.