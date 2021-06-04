Часть россиян лишится выплат на детей 3-7 лет из-за изменившихся условий их получения
Часть россиян может лишиться выплат на детей от 3 до 7 лет в связи с нововведениями. Власти изменили условия получения пособий, чтобы распределять деньги только тем, кто действительно нуждается в финансовой поддержке государства.
О вступивших в силу изменениях рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. Он напомнил, что, согласно прежним условиям, выплаты назначались семьям с доходом не выше прожиточного минимума на одного человека.
С нового года при назначении выплат будут учитывать не только доходы семьи, но и имущественную обеспеченность. При оценке материального статуса домохозяйства учтут наличие квартир, земельных участков, автомобилей, банковских вкладов.
Кроме того, пособие не будет назначаться, если родители не работают без уважительной причины, передает агентство «Прайм».
Цель изменений, пояснил Денисов, - сделать выплаты более справедливыми и исключить получение денег семьями с «серым» доходом.
Ранее президент России Владимир Путин сделал новое заявление о единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей.