Бумажные купюры не краснеют

Зашел в кафе поужинать, настала пора просить счёт и тут официант огорошивает новостью: «карты сегодня не принимаем». Почему, ведь при входе и наклейки с перечнем платёжных систем имеются? Нам расскажут про «технические причины»: нет интернета, проблемы в банке, поломка терминала, да что угодно.

И даже укажут ближайший банкомат, который по закону подлости в 90% случаев окажется «не родным», правда, если у вас в кармане не дебетовая, а кредитная карта — даже «свой» банкомат не утешит: обналичка здесь выльется в хорошую комиссию, не говоря про потерю льготного беспроцентного периода.

Деньги на продажу

Вышеописанная ситуация не взята с потолка: разного рода виртуальные «жалобные книги» — сайты отзывов и рекомендаций — полны сегодня подобными историями, да и подлинная подоплёка таких «технических причин» не первый месяц открыто обсуждается участниками рынка.

Просто для кого-то работать с налом выгоднее, даже при угрозе потерять лояльную клиентуру. Которая время не теряла и жаловалась на явные нарушения своих прав в Центробанк

С начала нынешнего года регулятор получил законную возможность проводить контрольные рейды, причём не только в банках, которые находятся в его прямом подчинении, но также в рознице и ресторанах, которые не всегда следят за финансовой дисциплиной. Их ЦБ теперь имеет право проверять, но не единолично, а вместе с другими контролирующими органами.

В самом Банке России поясняют: магазины и рестораны отказываются (как правило, временно) от приёма карт клиентов при оплате ими товаров и услуг с целью аккумулирования наличных денег для последующей их продажи компаниям, занятым в строительном секторе (29% от общего числа заинтересованных в чёрном нале по оценкам ЦБ), в сфере услуг (22%) и оптово-розничной торговли товарами народного потребления (16%).

И если зарегулированные по самое не надо финансовые учреждения всё меньше хотят рисковать с содействием обналички, то пусть и более скромно, но тоже богатые кэшем магазины и общепит готовы вступить в эту игру

Росфинмониторинг в курсе такой интересной моды и глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал о ней лично президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Он также сообщил главе государства, что борьба с незаконным обналичиванием денег с целью ухода от налогов даёт свои плоды: по итогам 2018 года объём такого грязного кэша составил 176 млрд рублей, что почти в полтора раза меньше, чем было зафиксировано в 2017-м.

По данным зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, которые приводит «Интерфакс», сейчас в работе у регулятора находится 26 заявок на контроль приёма банковских карт торговыми организациями и ресторанами. Известна и средняя комиссия, которую берут продавцы нала — в среднем она составляет 14-15%. По мнению директора по развитию компании UFG Wealth Management Андрея Пожиткова, которого цитируют «Ведомости», такой размер вознаграждения для них более чем достаточен, чтобы закрывать глаза на административные штрафы в 50 тысяч рублей за отказ от обслуживания клиентов по безналу (при показателях годовой выручки более 60 млн рублей).

Жертвы жадности

Правда в том же ЦБ признают, что не все рестораны или магазины «химичат» с безналичной оплатой для продажи живых денег остро в них нуждающимся.

К примеру, ресторанам нередко приходится приобретать продукты, особенно для «высокой кухни», за наличные. Та же история и с магазинами, разбавляющими свой ассортимент деликатесами

И, наконец, никто не снимал с повестки сами условия эквайринга, которые заметно портят настроение предпринимателям в сфере торговли и услуг.

«Многие малые и средние предприниматели сегодня действительно предпочитают работу за наличные по причине высоких банковских комиссий за сопровождение услуги эквайринга, — рассказал «Русской Планете» советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. — Если в Европе средняя ставка комиссии составляет 0,2-0,3%, то в России этот показатель в среднем в 10 раз выше».

Однако и винить кредитные организации в «жадности» тоже не стоит, подчёркивает эксперт, ведь явно недостаточная маржинальность предоставления услуги безналичных платеже для самих банков является достаточно острой проблемой. Повысить популярность безналичных платежей для предпринимателей, считает Салихов, можно путём снижения Центробанком ключевой ставки, а также регулированием комиссий за межбанковские переводы.

Решение этих вопросов позволит всем участникам процесса работать с выгодой, уверен эксперт.