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Будут считаться диверсантами: власти сделали предупреждение водителям Киева
28 февраля, 2022 13:09
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Pixabay
Водители, занимающие полосу общественного транспорта в столице Украины, будут считаться диверсантами. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«Реагирование будет соответствующим», - уточнили сотрудники органа госуправления, не вдаваясь в детали, как именно с нарушителями будут вести диалог.
Пользоваться полосой общественного транспорта разрешено в настоящий момент только автомобилям со спецгрузами, городским автобусам, троллейбусам, военной технике и скорой помощи.
«Город живет в условиях военного положения», - напомнили киевлянам.
Ранее в одном из украинских городов местные власти обратились к мародерам с жестоким заявлением. Это же сообщение было адресовано владельцам магазинов.
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