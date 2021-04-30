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Будут ли вводить ограничения на посещение храмов на Пасху?

Артем Денисов
30 апреля, 2021 00:26
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 00:26
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

2 мая православные отмечают Пасху.

В этом году РПЦ не считает необходимым вводить ограничения на посещение храмов, как было в прошлом году, когда эпидемия коронавируса перенесла праздник в онлайн. В результате богослужения в храмах прошли без прихожан, ограничившись трансляциями в YouTube.

В этот раз храмы можно посещать, однако, в защитной маске. Также за порядком будет следить полиция. В ночь на 2 мая пройдут крестные ходы. Праздновать Пасху будут не только в храмах. Например, в Подмосковье организуют ярмарки. Из развлечений — концерты, мастер-классы и русские народные забавы.

Для гурманов, которые хотят подготовить пасхальный стол — продукция подмосковных фермеров и монастырские угощения, сообщает телеканал «360».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента России Владимира Путина на Пасху.

По словам Пескова, Путин планирует принять участие в пасхальной службе.

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ТЕГИ
Православие
Пасха
Храмы
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