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Будут катастрофы? Признание Кремля о российских самолетах
15 июля, 2021 13:09
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Парк региональных самолетов в России устарел. Это признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, самолеты нуждаются в обновлении, и этот вопрос встает остро. Слова кремлевского чиновника привел Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Замена парка воздушных судов необходима во избежание катастроф, подчеркнул Песков.
В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал увеличить число военно-транспортных самолетов и вертолетов.
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В России дождутся массовых катастроф, прежде чем парки региональных самолетов начнут обновляться?
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