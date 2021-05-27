Путину внезапно потребовалось больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Политика

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны потребовал увеличить число военно-транспортных самолетов и вертолетов. По его словам, готовность авиапарка определяет мобильность армии и возможность быстрой переброски военных на большие расстояния.

Путин указал, что для страны с самой большой территорией в мире «это имеет особое значение». Президенту важно, «чтобы наша армия была компактной, но эффективной».

Он обратил внимание на успехи России в этой области. Так, страна завершает испытания самолетов Ил-112В и возобновляет производство Ил-76. Транспортники в количестве семи штук будут переданы в войска до конца года.

На совещании Путин сделал акцент на том, чтобы российская армия и флот были оснащены «современным высокоточным вооружением», пишет «Интерфакс».

Ранее президент России пообещал «зубы выбить» всем.