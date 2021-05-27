Путину внезапно потребовалось больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны потребовал увеличить число военно-транспортных самолетов и вертолетов. По его словам, готовность авиапарка определяет мобильность армии и возможность быстрой переброски военных на большие расстояния.
Путин указал, что для страны с самой большой территорией в мире «это имеет особое значение». Президенту важно, «чтобы наша армия была компактной, но эффективной».
Он обратил внимание на успехи России в этой области. Так, страна завершает испытания самолетов Ил-112В и возобновляет производство Ил-76. Транспортники в количестве семи штук будут переданы в войска до конца года.
На совещании Путин сделал акцент на том, чтобы российская армия и флот были оснащены «современным высокоточным вооружением», пишет «Интерфакс».
Ранее президент России пообещал «зубы выбить» всем.