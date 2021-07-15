Будет хуже: ВОЗ ожидает появления более опасных вариантов коронавируса
Пандемия коронавируса еще далека от завершения и человечество, скорее всего, ожидают новые штаммы вируса. Высока вероятность того, что они будут опаснее предыдущих. Об этом заявил чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В заявлении комитета отмечается, что пандемия коронавируса продолжает развиваться. При этом в настоящий момент в мире доминирует четыре варианта вируса.
«Комитет признал высокую вероятность появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных вариантов, вызывающих озабоченность, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать», — цитируют текст заявления «Ведомости».
Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что международное сообщество слишком рано исключило версию об искусственном происхождении вируса. По его словам, «лабораторные инциденты случаются».