Великобритания предостерегает от поездок в Монголию из-за вспышки бубонной чумы

Общество

Flickr

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании порекомендовало отказаться от всех, кроме «важных международных» поездок, в автономный район Внутренняя Монголия. Предупреждение появилось после сообщений о том, что, в городе к северо-западу от Пекина, Баяннуре, зафиксированы случаи заражения бубонной чумой.

Официальные лица Великобритании отметили, что туристам в сельских районах региона следует воздержаться от употребления в пищу мяса сурка. Этот грызун считается источником смертельной инфекции, сообщает New York Post.

«В некоторых сельских районах мясо (сурка) является деликатесом, хотя охота на сурка в Монголии запрещена», - говорится в сообщении Министерства.

14 июля в Монголии был зафиксирован первый летальный случай от бубонной чумы.