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Наука и медицина
Бразилия решила выйти из процесса клинических испытаний «Спутника V»
21 мая, 2021 12:06
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Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Бразилии выпустили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и отказались проводить клинические испытания препарата. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).
Фармацевтическая компания Uniao Quimica, выпустившая препарат, ранее обращалась в Anvisa с запросом на исследование «Спутника V».
Потом компания отменила запрос, так как Anvisa потребовала недостающих документов, предусмотренных законодательством. Об этом пишет РБК. Выпущенная вакцина будет экспортироваться в другие страны.
В апреле бразильский регулятор проголосовал против ввоза российского «Спутника V». Он назвал самую большую проблему препарата. В России посчитали решение о запрете политическим.
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