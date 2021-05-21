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Наука и медицина

Бразилия решила выйти из процесса клинических испытаний «Спутника V»

Лилия Караева
21 мая, 2021 12:06
1 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 12:06
1 мин
Спутник V
Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Globallookpress

В Бразилии выпустили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и отказались проводить клинические испытания препарата. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Фармацевтическая компания Uniao Quimica, выпустившая препарат, ранее обращалась в Anvisa с запросом на исследование «Спутника V».

Потом компания отменила запрос, так как Anvisa потребовала недостающих документов, предусмотренных законодательством. Об этом пишет РБК. Выпущенная вакцина будет экспортироваться в другие страны.

В апреле бразильский регулятор проголосовал против ввоза российского «Спутника V». Он назвал самую большую проблему препарата. В России посчитали решение о запрете политическим.

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ТЕГИ
Бразилия
Коронавирус
Россия
Спутник V
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