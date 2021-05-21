Бразилия решила выйти из процесса клинических испытаний «Спутника V»

Наука и медицина

В Бразилии выпустили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и отказались проводить клинические испытания препарата. Об этом сообщило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Фармацевтическая компания Uniao Quimica, выпустившая препарат, ранее обращалась в Anvisa с запросом на исследование «Спутника V».

Потом компания отменила запрос, так как Anvisa потребовала недостающих документов, предусмотренных законодательством. Об этом пишет РБК. Выпущенная вакцина будет экспортироваться в другие страны.

В апреле бразильский регулятор проголосовал против ввоза российского «Спутника V». Он назвал самую большую проблему препарата. В России посчитали решение о запрете политическим.