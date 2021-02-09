Братьев-росгвардейцев арестовали после убийства экс-главы села

Общество

В Махачкале по решению суда арестованы два брата Сулейман и Салман Курбановы, сотрудники Росгвардии, которые подозреваются в убийстве в кабинете отдела полиции Махачкалы 34-летнего бывшего главы села Новокули Абакара Капланова.

Находиться под стражей они будут до 5 апреля текущего года. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного срока, сообщает РБК.

6 февраля в отделе полиции росгвардейцы застрелили 34-летнего местного жителя, выпустив в него 38 пуль.

Убитым оказался экс-глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов, у которого «была давняя вражда» с двумя силовиками из того же села.