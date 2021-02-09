Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Братьев-росгвардейцев арестовали после убийства экс-главы села

Артем Денисов
9 февраля, 2021 00:01
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 00:01
1 мин
Росгвардия
Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Махачкале по решению суда арестованы два брата Сулейман и Салман Курбановы, сотрудники Росгвардии, которые подозреваются в убийстве в кабинете отдела полиции Махачкалы 34-летнего бывшего главы села Новокули Абакара Капланова.

Находиться под стражей они будут до 5 апреля текущего года. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного срока, сообщает РБК.

6 февраля в отделе полиции росгвардейцы застрелили 34-летнего местного жителя, выпустив в него 38 пуль.

Убитым оказался экс-глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов, у которого «была давняя вражда» с двумя силовиками из того же села.

Поделиться
ТЕГИ
Росгвардия
убийство
Арест
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!