Брата богатейшей женщины России арестовали после ее обращения к следствию
Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина. Накануне сообщалось, что Следственный комитет неожиданно возбудил против него дело о покушении на мошенничество.
Предприниматель будет в СИЗО до 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Источник издания сообщил, что Батурин стал фигурантом уголовного дела не просто так - этому предшествовало заявление сестры Елены. Она обращалась к следствию с заявлением о предполагаемом мошенничестве.
Виктор Батурин ранее уже отбывал срок в тюрьме. В 2013-м его приговорили к семи годам за мошенничество с векселями «Интеко». О новом уголовном деле и задержании Батурина стало известно накануне.
Елена Батурина - богатейшая женщина России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.