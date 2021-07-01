Задержан известный бизнесмен и шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Известный предприниматель, шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин задержан. Об этом стало известно от его адвоката Татьяны Тоновой.
По ее словам, в настоящее время идут следственные действия. Это вся информация, которую привела адвокат.
Следствие не комментирует ситуацию, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Следственный комитет неожиданно завел против Батурина новое уголовное дело. Его обвиняют в покушении на мошенничество.
Утверждалось, что оно связано с историей десятилетней давности. В 2011 году Батурин обратился в суд, требуя вернуть право на 25% акций «Интеко». Он предоставил документ, подтверждающий принадлежность активов ему. Сестра бизнесмена Елена Батурина утверждала, что ее подпись на бумаге подделана. Независимые экспертизы доказали обратное.