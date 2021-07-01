«Беспредельный заказ»: Следственный комитет неожиданно завел уголовное дело против Виктора Батурина
Против бизнесмена Виктора Батурина возбуждено уголовное дело, связанное с событиями десятилетней давности. Это стало неожиданностью для него самого.
Адвокат Батурина Татьяна Тонова сообщила РБК: «Сегодня сотрудниками Следственного Комитета РФ было неожиданно возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество...».
В дом предпринимателя нагрянули с обыском. Басманный суд Москвы должен решить, заключать ли бизнесмена под стражу.
Уголовное дело возбуждено после событий 2011 года, когда подзащитный обратился в суд. Он отстаивал права на 25% акций «Интеко».
В доказательство бизнесмен предоставил документ о том, что акции действительно его.
Подлинность бумаги проверяли независимые эксперты: было доказано, что документ настоящий. Елена Батурина заявляла, что подпись подделана.
Адвокат считает преследование «очевидным беспредельным заказом».