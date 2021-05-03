Борьбу с мошенниками в МВД оценили в 45 миллионов бюджетных рублей

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В приложении для смартфонов от МВД России появится сервис «Антимошенник», который будет предупреждать о звонках аферистов.

В настоящее время заключен контракт на разработку программы. Стоимость сервиса оценивается в 45 миллионов рублей. Он будет создан к концу декабря текущего года. «Антимошенник» будет отправлять пользователю оповещение о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с которого ранее совершались «противоправные действия».

После получения данной информации звонок можно заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений, сообщает ТАСС.

Тем временем, в России зафиксирован всплеск мошенничеств с авиабилетами.

Это происходит в преддверии майских праздников. В апреле появилось 50 фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов.