Мошенники решили заработать на жаждущих майские праздники туристах

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В России зафиксирован всплеск мошенничеств с авиабилетами.

Это происходит в преддверии майских праздников. В апреле появилось 50 фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов. Пик мошенничеств отмечен на последнюю неделю апреля, когда было объявлено о продолжительных майских праздниках.

Мошеннические ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов. Кроме того, они распространяются на первой позиции в поисковой выдаче в Яндексе или Google по запросам «купить дешевые авиабилеты».

Эксперты советуют проверять адрес сайта, поскольку он может отличаться от оригинального одной буквой, пишут «Известия».