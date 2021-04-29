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Люди
Мошенники решили заработать на жаждущих майские праздники туристах
29 апреля, 2021 03:18
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pixabay.com
В России зафиксирован всплеск мошенничеств с авиабилетами.
Это происходит в преддверии майских праздников. В апреле появилось 50 фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов. Пик мошенничеств отмечен на последнюю неделю апреля, когда было объявлено о продолжительных майских праздниках.
Мошеннические ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов. Кроме того, они распространяются на первой позиции в поисковой выдаче в Яндексе или Google по запросам «купить дешевые авиабилеты».
Эксперты советуют проверять адрес сайта, поскольку он может отличаться от оригинального одной буквой, пишут «Известия».
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