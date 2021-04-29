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Мошенники решили заработать на жаждущих майские праздники туристах

Артем Денисов
29 апреля, 2021 03:18
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 03:18
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

В России зафиксирован всплеск мошенничеств с авиабилетами.

Это происходит в преддверии майских праздников. В апреле появилось 50 фишинговых страниц по продаже авиабилетов, тогда как за весь 2020 год было зафиксировано 56 таких ресурсов. Пик мошенничеств отмечен на последнюю неделю апреля, когда было объявлено о продолжительных майских праздниках.

Мошеннические ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов. Кроме того, они распространяются на первой позиции в поисковой выдаче в Яндексе или Google по запросам «купить дешевые авиабилеты».

Эксперты советуют проверять адрес сайта, поскольку он может отличаться от оригинального одной буквой, пишут «Известия».

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