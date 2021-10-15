«Большой брат» открывает двери: в Москве разрешили оплачивать проезд в метро по лицу
Сегодня, 15 октября, во всех станциях московского метрополитена запустилась новая бесконтактная система оплаты проезда - теперь достаточно всего лишь лица.
«Речь о технологии Face Pay, позволяющей проходить в метро «без рук», без «Тройки» и не прикладывая карту, только посмотрев в камеру», - пояснил руководитель руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Алгоритм пользования нововведением простой: необходимо привязать банковскую карту и «Тройку» к приложению «Метро Москвы», посмотреть в камеру перед турникетом и всё — деньги спишутся сами.
Ликсутов подчеркнул, что за приватность можно не переживать.
«Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери», - говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.
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