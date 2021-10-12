Заммэра Владимир Ефимов рассказал о масштабных проектах по развитию инфраструктуры в Москве
С января текущего года мэрия Москвы выделила почти 90 гектаров городской земли во всех административных округах города для осуществления 77 масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва реализовывает масштабные инвестиционные проекты (МаИП) — специальный вид взаимодействия города и бизнеса — с 2016 года, позволяя инвесторам арендовать городскую землю на срок до шести лет. Для этого не требуется проведение торгов — решения о предоставлении земли принимаются Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы. На арендованных земельных участках появляются промышленные предприятия, транспортные объекты, медицинские учреждения и т.д. Всё это направлено на создание в столице современной, актуальной инфраструктуры и на обеспечение москвичей новыми рабочими местами.
«С начала 2021 года на заседаниях ГЗК столицы приняты решения о выделении земельных участков площадью 86,25 га для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов», — дополнил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Как пояснил вице-мэр, новые инфраструктурные объекты будут реализованы во всех административных округах города, большинство из которых — 23 МаИП — появится в ТиНАО, десять — в САО, девять — в ЮВАО, восемь — в ВАО и т.д.
Так, большинство проектов подразумевает создание в Москве различных многофункциональных центров, социальных учреждений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры — под эти цели мэрия выделила 34 земельных участка.
На втором месте по количеству масштабных проектов расположатся объекты спортивной инфраструктуры — 19 МаИП. Кроме того, будут построены 12 различных промышленных объектов, восемь новых объектов, имеющих отношение к транспортно-пересадочным узлам, и ещё четыре — образовательные учреждения.