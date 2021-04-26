Новости – Люди
Люди
Большинство южнокорейцев хотят привиться самой эффективной и безопасной вакциной от коронавируса
26 апреля, 2021 09:07
1 мин
1 мин
Pixabay
Большинство граждан Южной Кореи высказались за использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такие данные следуют из проведенного социологического исследования.
Сейчас власти Южной Кореи изучают данные о российском препарате. Из соцопроса следует, что, 51,1 процент южнокорейцев считают, что применение «Спутника V» необходимо.
Чуть более 20 процентов опрошенных южнокорейцев считают, что в использовании российской вакцины нет необходимости, 10,6 процентов затруднились ответить на этот вопрос, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку