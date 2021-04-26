Большинство южнокорейцев хотят привиться самой эффективной и безопасной вакциной от коронавируса

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Большинство граждан Южной Кореи высказались за использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такие данные следуют из проведенного социологического исследования.

Сейчас власти Южной Кореи изучают данные о российском препарате. Из соцопроса следует, что, 51,1 процент южнокорейцев считают, что применение «Спутника V» необходимо.

Чуть более 20 процентов опрошенных южнокорейцев считают, что в использовании российской вакцины нет необходимости, 10,6 процентов затруднились ответить на этот вопрос, пишет ТАСС.

Вакцина «Спутник V» получит южнокорейскую прописку.