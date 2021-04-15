Вакцина «Спутник V» получит южнокорейскую прописку

Наука и медицина

Южнокорейские компании начнут производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ подписал соглашение производстве «Спутника V» в Южной Корее с компаниями GL Rapha и ISU Abxis. Производство вакцины на предприятиях начнется уже в конце апреля, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что власти Турции ожидают, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в страну в течение 5 месяцев.