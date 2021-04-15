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Наука и медицина
Вакцина «Спутник V» получит южнокорейскую прописку
15 апреля, 2021 09:56
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Южнокорейские компании начнут производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
РФПИ подписал соглашение производстве «Спутника V» в Южной Корее с компаниями GL Rapha и ISU Abxis. Производство вакцины на предприятиях начнется уже в конце апреля, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что власти Турции ожидают, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в страну в течение 5 месяцев.
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