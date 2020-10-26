Большинство украинцев поддержало легализацию медицинского каннабиса
Большинство украинцев поддержало легализацию каннабиса в медицинских целях в ходе опроса в рамках местных выборов на Украине. Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологической группы «Рейтинг».
Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70 процентов голосовавших. В ходе опроса украинцам предстояло ответить на пять вопросов. Почти единодушную поддержку получила идея сокращения количества народных депутатов - за нее проголосовали 95 процентов участников.
При этом результаты опроса носят консультативный характер и не будут иметь юридической силы, пишет телеграм-канал «RT».
Всеукраинский опрос граждан прошел 25 октября вместе с местными выборами.
Также в ходе опроса обсуждалось возможность создания в Донбассе свободной экономической зоны.